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§ NG.kz
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39478

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.07.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки.
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§ Козлов я
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1595

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 29.07.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vit
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9605

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Загруженность стационаров упала на 43 процента, в том числе реанимационных палат – на 27 
Верю. Молодцы. Знают как статистику выровнить. Теперь же в больницу ложат только тяжёлых, а остальные дома лечитесь.
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§ сайлау курманов
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3932

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.07.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больных меньше становится, хвала небесам!
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§ Vit
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9605

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сайлау курманов:

Я теперь понял почему тебя постояно наказывали проверками в магазе. Ты наивный и добрый. Но этого не надо стыдится. Человек таким и должен быть.
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§ alex_60
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8952

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не позавидуешь молодоженам и их родителям.
в этом году.
да и всей околосвадебной индустрии.
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§ Горожанин_kst
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1665

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 29.07.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щёл второй год как они сидели на двухнедельном карантине...
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§ Горожанин_kst
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1665

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 29.07.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, "добрый" президент разрешит кому-то ещё, помимо нынешних "счастливцев", на хлеб с заваркой заработать?! Или опять пообещает выдать на воду с сухарями?
Это ж уже даже не смешно! Жить людям как?!
Сколько уже говорить, что чинушам надо выработать нормы безопасности, и строго спрашивать за их соблюдение, а не держать всех под замком до голодной смерти.
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§ alex_60
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8952

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я в этот раз подстригся покороче, на всякий случай.
чтобы месяца на два хватило.
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§ alex_60
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8952

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит границы до середины августа также на замке.
для передвижения простого люда.
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