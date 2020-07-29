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≡ Мужчину, который чуть не сорвался с балкона 5-го этажа, спасли полицейские в Аркалыке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мужчину, который чуть не сорвался с балкона 5-го этажа, спасли полицейские в Аркалыке
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39478

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.07.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 июля в дежурную часть управления полиции Аркалыка поступило сообщение от очевидцев о том, что на карнизе балкона 5-го этажа повис мужчина и просит о помощи. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
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§ alex_60
Re: Мужчину, который чуть не сорвался с балкона 5-го этажа,...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8952

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
балкон застеклен.
на пятом этаже.
чтобы выпасть надо постараться еще.
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§ сайлау курманов
Re: Мужчину, который чуть не сорвался с балкона 5-го этажа,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3932

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.07.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кота кота несёшь мыться в ванную, он тоже цепляется всеми когтями и орет кошачьим матом
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§ Vit
Re: Мужчину, который чуть не сорвался с балкона 5-го этажа,...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9605

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стал уважать людей в форме. Не давно следователь мне звонил и просил прийти в нашу "книжку". Там ещё по старому делу. Я болел и сказал мне не когда. Потом уже я сам ему позвонил и сказал что есть у меня 5 минут свободных. Человек лично вышел на кп бросил все свои дела и пригласил в кабинет. Люди культурные стали. Мужики.
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