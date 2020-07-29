Vit Re: Мужчину, который чуть не сорвался с балкона 5-го этажа,... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9605

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:59 Стал уважать людей в форме. Не давно следователь мне звонил и просил прийти в нашу "книжку". Там ещё по старому делу. Я болел и сказал мне не когда. Потом уже я сам ему позвонил и сказал что есть у меня 5 минут свободных. Человек лично вышел на кп бросил все свои дела и пригласил в кабинет. Люди культурные стали. Мужики.