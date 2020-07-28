Убийца драконов Re: Просили у акима футбольное поле, но его строят в соседнем... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 146

Регистрация: 18.11.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:12 abaika95:

Странная логика, площадку поставили в соседнем дворе и вас туда не пускают жильцы а мечты растоптал один человек из руководства города)

Не жильцы же соседнего двора решали куда будут ставить площадку, а чиновник из акимата.

abaika95:

если не пускают значит за дело?

Обычный дворовой эгоизм: в нашем дворе поставили - значит только для нас, а вы чужаки играйте в своем дворе.

abaika95:

Да и притом,если поставили в соседнем дворе площадку это же не значит что в вашем не собираются ставить!

Именно так и значит, акимат решил в нашем дворе поставить обычную площадку с тренажерами, вместо футбольного поля.