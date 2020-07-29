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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9598

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт красный цвет прям в глаза, резкий цвет
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8941

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit:
Алекс я думал это ты себе аву замутил

а Акрос ,представляешь такую же как у меня аву поставил.

[Исправлено: alex_60, 29.07.2020 - 09:46]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9598

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60: Я ещё не видел акроса. Понятно. Чёт в редакции значит пришло указание.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8941

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit:
Чёт красный цвет прям в глаза, резкий цвет

вот ,вот. режет.
как на корриде.
красная тряпка.
хотя там цвет красный оправдан.
В корриде кровь быка, благодаря этому, менее заметна.
красный цвет в корриде на самом деле призван не раздражать,
а успокаивать.
С ним спокойнее воспринимается убийство быка.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9598

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красный, чёрный. Контрастность.)))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4560

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.07.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бутч ушел? Грусть,печаль,тоска его хоть было иногда и не понять но он задавал некую сумбурную тональность) до встречи)
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