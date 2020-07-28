Цитата: Ремонт у нас не делали еще с советских времен

А кто вам должен делать ремонт? Это ваша частная собственность. Времена СССР уже прошли, еще не привыкли к новому строю и укладу жизни?

Цитата: Если что-то делаем, то сами

И это правильно. Дом ваш и вы его ремонтируете. А крыша,подъезд и подвал-это общедомовое имущество.

Цитата: а жильцам выделить новые квартиры

Часом не с видом на Байтерек? Или Эйфелеву башню, чего уж тут)))