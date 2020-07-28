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≡ Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39473

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В доме № 7 по ул. Мауленова после сильного дождя, прошедшего в воскресенье, 26 июля, затопило четыре квартиры на втором этаже. Сейчас этот дом ремонтируют на средства из городского бюджета по заказу отдела ЖКХ акимата Костаная.
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§ Змея Подколодная
Re: Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1181

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 28.07.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ремонт у нас не делали еще с советских времен

А кто вам должен делать ремонт? Это ваша частная собственность. Времена СССР уже прошли, еще не привыкли к новому строю и укладу жизни?
Цитата:
Если что-то делаем, то сами

И это правильно. Дом ваш и вы его ремонтируете. А крыша,подъезд и подвал-это общедомовое имущество.
Цитата:
а жильцам выделить новые квартиры

Часом не с видом на Байтерек? Или Эйфелеву башню, чего уж тут)))
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§ drakon
Re: Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19690

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.07.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

а натяжные потолки прогнулись

Я вот никак, не понимаю.
В таких домах, зачем
нужны, натяжные потолки?... :lol: ;-)
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