Цитата: peshexod:

как уже говорил дело не в СНиПах,

Именно в них - по ним разрабатывается проект и утверждается по ним. В них же сказано что и земля должна иметь хозяина.

Цитата: peshexod:

не сделали во время кондоминимум на землю, может и не стоял бы вопрос.

Вот тут верно. Но уже поздно.

Цитата: peshexod:

А местная власть повела себя по свински воспользовавшись этим и захватила кусок дворовой территории (солидный кусок) и теперь нет двора у жителей. Короче беспредел местных властей под личным контролем акима области

Да нормально повела себя власть - есть неоформленная земля, нужная колледжу - ему её и передали. И никакого беспредела - не под бизнес землю отдали, а на хорошее дело. И всё логично - рядом с колледжем место. Да и передали землю 18 лет назад - нынешние руководители совершенно не при чём.

Цитата: alex_60:

Хочешь помочь советом, помоги. не можешь..

Я изначально говорил что дело провальное, но меня не слушали. К тому же опыт точечной застройки в городе есть и битвы подобные были.



[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2020 - 21:59]