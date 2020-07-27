|Цитата:
peshexod:
как уже говорил дело не в СНиПах,
Именно в них - по ним разрабатывается проект и утверждается по ним. В них же сказано что и земля должна иметь хозяина.
Цитата:
peshexod:
не сделали во время кондоминимум на землю, может и не стоял бы вопрос.
Вот тут верно. Но уже поздно.
Цитата:
peshexod:
А местная власть повела себя по свински воспользовавшись этим и захватила кусок дворовой территории (солидный кусок) и теперь нет двора у жителей. Короче беспредел местных властей под личным контролем акима области
Да нормально повела себя власть - есть неоформленная земля, нужная колледжу - ему её и передали. И никакого беспредела - не под бизнес землю отдали, а на хорошее дело. И всё логично - рядом с колледжем место. Да и передали землю 18 лет назад - нынешние руководители совершенно не при чём.
Цитата:
alex_60:
Хочешь помочь советом, помоги. не можешь..
Я изначально говорил что дело провальное, но меня не слушали. К тому же опыт точечной застройки в городе есть и битвы подобные были.
[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2020 - 21:59]