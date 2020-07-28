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§ NG.kz
Просили у акима футбольное поле, но его строят в соседнем дворе
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39473

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По просьбе соседки по дому, от ее имени. Здравствуйте! Я мама одного из мальчишек, которые ждали футбольную площадку во двор нашего дома по пр.Абая 10/2. Я в течение трёх лет терпеливо писала просьбы в Акимат, и мне пришёл ответ, что новый асфальт на дороге и площадка будут. Я обрадовалась и сообщила об этом детям.
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§ abaika95
Re: Просили у акима футбольное поле, но его строят в соседнем...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4558

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.07.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/У нас большой двор, места много, но один человек из руководства города просто взял и растоптал мечту детей/




Странная логика, площадку поставили в соседнем дворе и вас туда не пускают жильцы а мечты растоптал один человек из руководства города) если не пускают значит за дело? Да и притом,если поставили в соседнем дворе площадку это же не значит что в вашем не собираются ставить!
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§ Козлов я
Re: Просили у акима футбольное поле, но его строят в соседнем...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1592

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 28.07.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас большой двор, места много

Ой, зря вы так написали... У нас еще много общежитий непостроенных. :-o
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§ Убийца драконов
Re: Просили у акима футбольное поле, но его строят в соседнем...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
146

Регистрация:
18.11.15
Отправлено: 28.07.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Странная логика, площадку поставили в соседнем дворе и вас туда не пускают жильцы а мечты растоптал один человек из руководства города)

Не жильцы же соседнего двора решали куда будут ставить площадку, а чиновник из акимата.
Цитата:
abaika95:
если не пускают значит за дело?

Обычный дворовой эгоизм: в нашем дворе поставили - значит только для нас, а вы чужаки играйте в своем дворе.
Цитата:
abaika95:
Да и притом,если поставили в соседнем дворе площадку это же не значит что в вашем не собираются ставить!

Именно так и значит, акимат решил в нашем дворе поставить обычную площадку с тренажерами, вместо футбольного поля.
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§ Victor Yang
Re: Просили у акима футбольное поле, но его строят в соседнем...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12979

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 28.07.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. Я не ожидала от родителей и детей соседнего двора такой злости и агрессии по отношению к нам, как будто они лично купили эту площадку за свои деньги. 

Это решается вызовом участкового. Думаю, одного разговора хватит. Было уже как-то, когда какая-то бабулька возмущалась шумными играми детей во дворе. После разговора с участковым она поняла что была неправа.
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