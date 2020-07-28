abaika95:

Странная логика, площадку поставили в соседнем дворе и вас туда не пускают жильцы а мечты растоптал один человек из руководства города)

abaika95:

если не пускают значит за дело?

abaika95:

Да и притом,если поставили в соседнем дворе площадку это же не значит что в вашем не собираются ставить!