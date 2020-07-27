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≡ "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39473

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.07.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение по иску жильцов домов № 183 по ул. Баймагамбетова, № 92 по ул. Гоголя, № 67 по ул. Толстого о признании незаконным строительства общежития медицинского колледжа огласили в Костанайском городском суде сегодня, 27 июля.
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§ Victor Yang
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12979

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 28.07.20 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Universer:
Отличные у нас законы. Мы тут понастроим вокруг вас девятиэтажек, а вы бегайте доказывайте, что нельзя было :)

Обычно во всех нормах идет "перекрещивание" - про инсоляцию напрямую может быть не сказано, но расстояние между зданиями ограничивается, уже исходя из возможности загораживания. Если бы были частые прецеденты - уже внесли бы в нормы или санитарные или ещё какие.
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§ peshexod
Re: "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3588

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 28.07.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в компании услышал мнение опытного строителя, оказывается все снипы 100 раз устарели и давно нуждаются в обновлении.
Дело в том, что законы, нормативы и прочие правила жизни в идеале должны перекликаться и друг с другом быть увязанными, а у нас закон, норматив, послание иногда как у Крылова.
А ещё чаще трактовка возможна в угоду настроения.
Короче какой то тупичок правосудия.
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§ Victor Yang
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12979

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 28.07.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Вчера в компании услышал мнение опытного строителя, оказывается все снипы 100 раз устарели и давно нуждаются в обновлении.

Этот строитель, наверное, давно не работает. Снипы давно отменены (кроме некоторых), а вместо них - СН РК и СП РК. Последние содержат приемлемые решения, но не являются единственно верными. А в первых есть только текстовые требования и практически никаких цифр. Тут и проектировщики и эксперты не знают как поступить. Последние требуют от первых неукоснительно соблюдать приемлемые решения.
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§ peshexod
Re: "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3588

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 28.07.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ут и проектировщики и эксперты не знают как поступить. Последние требуют от первых неукоснительно соблюдать приемлемые решения.

И как в таких условиях суд может вынести единственно правильное решение?!
Суд ведь должен вникнуть (ключевое должен)
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§ Victor Yang
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12979

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 28.07.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
как в таких условиях суд может вынести единственно правильное решение?! Суд ведь должен вникнуть (ключевое должен)

В вашем случае нарушений никаких нет. То что будет потом - это всё страхи жильцов, никак не связанные с объектом строительства.
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§ alex_60
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8932

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Янг, да кончай третировать жильцов, подавших иск. Своими нормативами.
Хочешь помочь советом, помоги.
не можешь..
А то встал в позу, и пытаешься доказать что ты умный.
А они дураки.
Им это не поможет.
Посочуствовал бы хотя бы.
А то как прокурор обвинитель.
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§ peshexod
Re: "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3588

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 28.07.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В вашем случае нарушений никаких нет.

Не знаю откуда у Вас такая осведомлённость, может Вы и правы, но как уже говорил дело не в СНиПах, жители в них не сильны и рассуждают просто:
не сделали во время кондоминимум на землю, может и не стоял бы вопрос.
А местная власть повела себя по свински воспользовавшись этим и захватила кусок дворовой территории (солидный кусок) и теперь нет двора у жителей.
Короче беспредел местных властей под личным контролем акима области.

Лишний раз убеждаешься как далеки временные владыки от народа.
Что стоит встретиться и поговорить с жильцами?
Финк не в счёт, того уже списали)) да и не разговор то был, а болтовня.
Или не царское это дело?
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§ Victor Yang
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12979

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 28.07.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
как уже говорил дело не в СНиПах,

Именно в них - по ним разрабатывается проект и утверждается по ним. В них же сказано что и земля должна иметь хозяина.
Цитата:
peshexod:
не сделали во время кондоминимум на землю, может и не стоял бы вопрос.

Вот тут верно. Но уже поздно.
Цитата:
peshexod:
А местная власть повела себя по свински воспользовавшись этим и захватила кусок дворовой территории (солидный кусок) и теперь нет двора у жителей. Короче беспредел местных властей под личным контролем акима области

Да нормально повела себя власть - есть неоформленная земля, нужная колледжу - ему её и передали. И никакого беспредела - не под бизнес землю отдали, а на хорошее дело. И всё логично - рядом с колледжем место. Да и передали землю 18 лет назад - нынешние руководители совершенно не при чём.
Цитата:
alex_60:
Хочешь помочь советом, помоги. не можешь..

Я изначально говорил что дело провальное, но меня не слушали. К тому же опыт точечной застройки в городе есть и битвы подобные были.

[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2020 - 21:59]
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§ elektron
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5433

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 28.07.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
есть неоформленная земля, нужная колледжу - ему её и передали.

Земля земле рознь, есть целевое использование и прочие допущения. Это не даёт автоматически права ставить где попало девятиэтажки. У меня тоже земля 6-ть соток есть, причем не в обществе, личные- выкупленные. Но дам там поставить, я не имею права. :lol:
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§ Victor Yang
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12979

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 28.07.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
меня тоже земля 6-ть соток есть, причем не в обществе, личные- выкупленные. Но дам там поставить, я не имею права.

Это другое. У тебя, наверное, земля с/х назначения. А тут - земля РЯДОМ с колледжем, СЗЗ соблюдается, права собственности нет - в чём проблема?
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§ elektron
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5433

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 28.07.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Но тем не менее:
2.11. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать не менее 6 кв.м/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).
2.12*. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в п. 9.19 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79 (заменен на СНиП 23-05-95), а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном приложении 1. Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Да и много чего ещё ;-)
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§ elektron
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5433

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 28.07.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:

Попробуйте вернуть вопрос о принадлежности земли и пожарной безопасности на доработку.
Цитата:
elektron:
а высотой 4 этажа - не менее 20 м,

что то мне подсказывает, что для 9-ти этажного здания это метров 40 должно быть (могу ошибаться) ;-)
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§ Victor Yang
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12979

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 28.07.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные

В новых нормах нет такого. А это уже не актуально. А правильно это или нет - не знаю. Наверное, правильно. Но не актуально сейчас.
Да и повторюсь - на предмет соответствия проекта нормативам проверяла госэкспертиза и выдала положительное заключение. А это высшая инстанция в этом деле.

[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2020 - 22:37]
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§ elektron
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5433

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 28.07.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
а предмет соответствия проекта нормативам проверяла госэкспертиза

Все люди, ошибки (преднамеренно или нет) всем свойственны. А кто переймёт ответственность, в случае (не дай бог) чего случится? Колледж, акимат, застройщик? Это так рассуждения типа бабушка сказала. :lol:
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