drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4296





(Полноправные пользователи) Сообщений: 19689

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:29 Вот эти кусты, посадили 2 года, назад на месте

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пяти спиленных сосен, возле нашего дома.

Первый год, поливали через 2 дня, всё лето.

Принялись и вот - выросли.

Васота больше 2-х метров уже. Теперь меня,

с улицы - не видно,когда я на Терассе,

сижу...