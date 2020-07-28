Цитата: Жена просила меня забрать её из госпиталя, говорила, что её не лечат, - рассказал

Вы видимо не общайтесь с врачами и не в курсе. Доктор не имеет права так просто от фонаря вас выписать. Она советует я. Через эту цифрозацию, с астаной, и т. б. Там куча нужных проблем. Если у вас есть не стабильной хоть один пункт. Например даже если положительная динамика в ренгене, но температура . Вас не выпишут.