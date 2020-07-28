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≡ "Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о состоянии пациентки провизорного стационара, костанаец потребовал встречи с руководством облздрава		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о состоянии пациентки провизорного стационара, костанаец потребовал встречи с руководством облздрава
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39472

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 июля жена Виктора Махартова родила девочку. Ребенка уже передали отцу, но супругу оставили лечить от двухсторонней пневмонии в провизорном стационаре областной больницы. С 21 июля она перестала отвечать на его звонки.
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§ abaika95
Re: "Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4558

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.07.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Жена просила меня забрать её из госпиталя, говорила, что её не лечат, - рассказал "НГ" Махортов/


Если человек просит почему не отдали? Лечились бы дома в чем проблема?



Цитата-/симптомы эндогенной интоксикации на фоне течения двухсторонней пневмонии с объемом поражения правого легкого 100% и левого лёгкого 85%. Лечение продолжается в условиях палаты интенсивной терапии, вспомогательная ИВЛ/


Ниче нормально,пациенты же лучше знают что им лучше дома лечится!? Отправили бы домой под расписку что притензий не имеют,тут люди в больницу на ИВЛ попасть не могут а они с отказниками возятся
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§ nmv85
Re: "Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
56

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 28.07.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нее есть незавершенная миссия на этой земле -воспитание ребенка!!! Значит выживет! Дай бог ей здоровья.
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§ Vit
Re: "Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9591

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как пояснили "НГ", мобильные телефоны забирают у всех пациентов реанимационного отделения, так как они могут помешать работе аппаратуры.

Возможно. Молись. Не мешай людям. Они борятся за жизнь вашей мамы. Вы не прможете
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§ Vit
Re: "Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9591

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 Меня заверили, что все медикаменты есть, а 

Землю будешь рвать? Таблетки то есть, но не от короны. А только от семтомны. Успокойся. Дышы.
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§ Vit
Re: "Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9591

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас выписывали и с 90% порожения. выжили. Все будет нормально. Дыши.
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* maxsaf
Re: "Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7273

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если она под ивл то наврятли ответила бы на звонок, даже если бы разрешили телефон. Плохо, конечно, что человека держат в неведении. Одного члена семьи должны информировать о состоянии, а он уже остальным передаст инфу, и не будет лишних вопросов.
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* Змея Подколодная
"Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о состоянии пациентки провизорного стационара, костанаец потребовал встречи с руководством облздрава
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1178

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 28.07.20 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно делает, что тревогу бьет. Информировать родственников о состоянии больного обязаны. А телефон отобрали, чтобы не снимала видео.
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§ alex_60
Re: "Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8926

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До некоторых т.. Не доходит,как всегда, что она в реанимации.
Лишь бы яд выдавить тут
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* Змея Подколодная
Re: "Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1178

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 28.07.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не доходит,как всегда, что она в реанимации.

Человеку с крошечным мозжечком не понять, что в реанимации не все лежат пластом. У меня хранится, как память, моя выписка из нашей горбольницы с формулировкой "самовольно ушла из отделения реанимации", правда буквы выцвели уже, плохо читается.
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