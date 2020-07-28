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≡ Не бред ли дышать воздухом 17% кислорода под маской?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Не бред ли дышать воздухом 17% кислорода под маской?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39472

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня проверил анализатором кислорода в воздухе ,сколько кислорода остаётся под маской... Нормальный уровень 20.8%. а под маской оказалось меньше 18%....а это уже критично для здоровья...
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§ Lex
Re: Не бред ли дышать воздухом 17% кислорода под маской?
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
468

Регистрация:
22.06.15
Отправлено: 28.07.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где лайк ставить :lol: , хоть и больше половины слов не понял, но смысл того, что маска и изоляция только вредит теперь не будет давать мне покоя )))
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§ Lex
Re: Не бред ли дышать воздухом 17% кислорода под маской?
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
468

Регистрация:
22.06.15
Отправлено: 28.07.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
@модератор, сделайте обсуждение на канале в телеграмм.
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§ Vit
Не бред ли дышать воздухом 17% кислорода под маской?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9591

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:

Нет. Чёт ты другое снял. При 20.это уже труб. Норм чел это 95-99%.чёт другое.
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* Змея Подколодная
Re: Не бред ли дышать воздухом 17% кислорода под маской?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1178

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 28.07.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто Вас заставляет носить маску на улице. На улице РЕКОМЕНДОВАНО ношение маски. Рекомендация не обязывает. А вот в закрытых помещениях обязывают.
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