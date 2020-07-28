abaika95 Re: "Жена не отвечает на звонки" - Чтобы узнать о... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4558

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:14 Цитата-/Жена просила меня забрать её из госпиталя, говорила, что её не лечат, - рассказал "НГ" Махортов/





Если человек просит почему не отдали? Лечились бы дома в чем проблема?







Цитата-/симптомы эндогенной интоксикации на фоне течения двухсторонней пневмонии с объемом поражения правого легкого 100% и левого лёгкого 85%. Лечение продолжается в условиях палаты интенсивной терапии, вспомогательная ИВЛ/





Ниче нормально,пациенты же лучше знают что им лучше дома лечится!? Отправили бы домой под расписку что притензий не имеют,тут люди в больницу на ИВЛ попасть не могут а они с отказниками возятся