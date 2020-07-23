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Страница 299 из 299«1...297298299
§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8926

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня ни выкидывает ни с компа, ни со смартфона.
При отправке сообщений.
Что и подтверждаю данным сообщением.
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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8926

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот отправил предыдущее сообщение, не выкинули ни куда, ни в какие гости.
Все нормально.

[Исправлено: alex_60, 23.07.2020 - 21:42]
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§ сайлау курманов
Ваши вопросы редакции и сообществу
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3924

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 23.07.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

￼ ￼Меня уже давненько так выбрасывает. Отправляешь комент и сразу автоматом становлюсь гостем. Но комент улетает нормально.￼ ￼
У меня так было, когда я сидел на симке от белайн, как перешёл на теле2, все нормально. Это видимо не хватает трафика на интернет, у меня стало все хорошо
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений:
226

Регистрация:
22.11.17
Отправлено: 24.07.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Меня уже давненько так выбрасывает. Отправляешь комент и сразу автоматом становлюсь гостем. Но комент улетает нормально.


Если комментарий все же уходит, но визуально вы стали гостем, то это кешированная страница. Где-то ранее в этой ветке мы писали об этом.
На сайте включено кэширование, чтобы снизить нагрузку на сервер, при легких атаках, больших количествах запросов помогает. Поэтому вам просто выдает ранее закэшированную страницу, хотя де факто вы авторизованы.

Цитата:
Добринцофф:

Ваш коммент уходит как у Вита, или выбрасывает так, что коммента нет?
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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8926

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:


так понимаю если у неня не выбрасывает, у Сайлау не выбрасывает,
то у тех кого выбрасывает,проблема на их стороне-
ПО,гаджеты,провайдер.
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений:
226

Регистрация:
22.11.17
Отправлено: 24.07.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так понимаю если у неня не выбрасывает, у Сайлау не выбрасывает, то у тех кого выбрасывает,проблема на их стороне- ПО,гаджеты,провайдер.

Этот момент несколько сложно отследить. У меня тоже такое бывает, когда утром приходишь на работу, заходишь на сайт, а потом раз - и ты гость, хотя все и сохранилось. Но потом в течение дня этого не происходит.
Тонкие механизмы запросов от браузера к серверу не могу вам рассказать в подробностях)
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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8926

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос.
Что за аватара у меня вылезла.
Большая буква А.
Аватару я не вставлял, в профиле у меня аватары нет.
Прошу удалить.
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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8926

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повтор

[Исправлено: alex_60, 28.07.2020 - 19:12]
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* Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7388

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 28.07.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Ваш коммент уходит как у Вита, или выбрасывает так, что коммента нет?

Выбрасывает так что коммента нет.
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Страница 299 из 299«1...297298299
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