Цитата: alex_60:

так понимаю если у неня не выбрасывает, у Сайлау не выбрасывает, то у тех кого выбрасывает,проблема на их стороне- ПО,гаджеты,провайдер.

Этот момент несколько сложно отследить. У меня тоже такое бывает, когда утром приходишь на работу, заходишь на сайт, а потом раз - и ты гость, хотя все и сохранилось. Но потом в течение дня этого не происходит.

Тонкие механизмы запросов от браузера к серверу не могу вам рассказать в подробностях)