Victor Yang "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае? #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12975

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 08:49 Цитата: Universer:

Отличные у нас законы. Мы тут понастроим вокруг вас девятиэтажек, а вы бегайте доказывайте, что нельзя было :)

Обычно во всех нормах идет "перекрещивание" - про инсоляцию напрямую может быть не сказано, но расстояние между зданиями ограничивается, уже исходя из возможности загораживания. Если бы были частые прецеденты - уже внесли бы в нормы или санитарные или ещё какие.