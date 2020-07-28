abaika95 Re: Просили у акима футбольное поле, но его строят в соседнем... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4558

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:10 Цитата-/У нас большой двор, места много, но один человек из руководства города просто взял и растоптал мечту детей/









Странная логика, площадку поставили в соседнем дворе и вас туда не пускают жильцы а мечты растоптал один человек из руководства города) если не пускают значит за дело? Да и притом,если поставили в соседнем дворе площадку это же не значит что в вашем не собираются ставить!