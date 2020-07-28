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≡ «Хотел отблагодарить человека» - Обвиняемый в даче взятки руководитель Центра информатизации заключил соглашение с гособвинением		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хотел отблагодарить человека» - Обвиняемый в даче взятки руководитель Центра информатизации заключил соглашение с гособвинением
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39472

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имя и фамилия должностного лица из отдела образования Костаная, которому передавалась взятка, не указывается. На сегодняшнем судебном заседании, как и на прошлых, в качестве подсудимого присутствовал только Павличенко.
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§ Сергей kst
Re: «Хотел отблагодарить человека» - Обвиняемый в даче взятки...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
131

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 28.07.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хочу извиниться, что подвел коллег. Я столько лет проработал на госслужбе. И тут такая ошибка...

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39396

Ка говорят-делиться надо.Подвел коллег он.
Вероятно его просто наказали,попросив в займы 10 тыс.-поймали за бубенцы.
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