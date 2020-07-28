|Цитата:
- Целевое назначение лифтов, установленных в надземном пешеходном переходе в районе ТРЦ «Kostanay Plaza», - использование его для маломобильных групп населения
опять совершенно отсутствует логика... Маломобильным людям нужно как можно меньше препятствий, а у нас городят ступени, бордюры, заборы.
Цитата:
Лифты, установленные в надземном пешеходном переходе в районе набережной по ул. Гашека, находятся в рабочем состоянии. Также сообщаем, что с введением карантина уменьшилась количество пешеходов в связи, с чем было принято решение о закрытии лифтов на набережной по ул. Гашека.
Ну зачем же так нагло врать. Закрыты они там были и в прошлом году и два года назад. Лично проверял.
Они-то может и рабочие, но не доступные!
Ведь судя по тому, что к лифту на стороне города даже элементарно не сделали цивилизованного подхода из брусчатки или асфальта:
А по сему такая "забота" смахивает просто на издевательство и освоение.
Пока на своей шкуре не прочувствуют такие никчемные изобретения, то ничего не поменяется.