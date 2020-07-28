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≡ Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39472

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У обоих надземных переходов, один из которых сдан в эксплуатацию в 2017 году на ул. Гашека, а второй - в середине 2020 года в районе ТРЦ "Kostanay Plaza”, не работают лифты. Их пешеходная часть тоже не пользуются особой популярностью.
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§ abaika95
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4558

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.07.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На плазе если зебру убрать то начнут по переходу ходить,когда в плазе киновечер или звёзды приезжают пол города там ошивается, ехать невозможно

А вот на кжби непонятно для кого ставили пешеход в тупике?)
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§ alex_60
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8921

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пол города там ошивается,


ну ты загнул.
полгорода , 120 тысяч ?
и чего они там ошиваются?
расскажи ка нам про сахалин.

[Исправлено: alex_60, 28.07.2020 - 15:52]
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§ abaika95
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4558

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.07.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ну ты загнул.полгорода , 120 тысяч ?/


Дааа,лично считал+/- 1000



Цитата-/и чего они там ошиваются?/

Плаза
Красиво
Модно
молодежно



Цитата-/расскажи ка нам про сахалин./

Остров
Раньше половина японцам принадлежала
Но отбили,отбили
Пиво говорят вкусное там)
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§ Vit
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9588

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кукушка. 5. Тема.
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§ alex_60
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8921

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Плаза Красиво Модно молодежно


пустого места много.
но 120 тысяч все равно не влезет

[Исправлено: alex_60, 28.07.2020 - 16:15]
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§ юля елиссева
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1642

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 28.07.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдается мне, что лифты отключили, потому что наши граждане стали их использовать как туалетные кабинки
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§ yudjin
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6796

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 28.07.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Толку от этого перехода столько же, сколько было бы, если его поставят в голой степи!

А нашим чиновникам сколько не с...ы в глаза, всё божья роса.
У них же в приоритете освоение бабла, а не забота о жителях.

По другому и не скажешь. Был я в отпуске, поехал посмотреть на это "чудо" света. Вышел на остановке...Думаю пойду проверю чудо чудное...
Но усё, остановка закончилась!

Что мешало сделать дорожку к этому переходу?
Надо либо возвращаться назад, чтобы спуститься к тротуару, либо перейти по зебре, либо вот так ...перепрыгнуть по полевой арык и идти к переходу:

Вот народ и выбирает зебру.
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§ yudjin
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6796

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 28.07.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Целевое назначение лифтов, установленных в надземном пешеходном переходе в районе ТРЦ «Kostanay Plaza», - использование его для маломобильных групп населения

опять совершенно отсутствует логика... Маломобильным людям нужно как можно меньше препятствий, а у нас городят ступени, бордюры, заборы.



Цитата:
Лифты, установленные в надземном пешеходном переходе в районе набережной по ул. Гашека, находятся в рабочем состоянии. Также сообщаем, что с введением карантина уменьшилась количество пешеходов в связи, с чем было принято решение о закрытии лифтов на набережной по ул. Гашека.

Ну зачем же так нагло врать. Закрыты они там были и в прошлом году и два года назад. Лично проверял.
Они-то может и рабочие, но не доступные!
Ведь судя по тому, что к лифту на стороне города даже элементарно не сделали цивилизованного подхода из брусчатки или асфальта:




А по сему такая "забота" смахивает просто на издевательство и освоение.
Пока на своей шкуре не прочувствуют такие никчемные изобретения, то ничего не поменяется.
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§ URAL73
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
U


(Пользователи)
Сообщений:
10

Регистрация:
07.03.20
Отправлено: 28.07.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абсолютно безпомощное руководство. деньги сто пудов украли. понты одни. короче.
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