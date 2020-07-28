yudjin Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не... #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6796

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:05 Цитата: - Целевое назначение лифтов, установленных в надземном пешеходном переходе в районе ТРЦ «Kostanay Plaza», - использование его для маломобильных групп населения

опять совершенно отсутствует логика... Маломобильным людям нужно как можно меньше препятствий, а у нас городят ступени, бордюры, заборы.







Цитата: Лифты, установленные в надземном пешеходном переходе в районе набережной по ул. Гашека, находятся в рабочем состоянии. Также сообщаем, что с введением карантина уменьшилась количество пешеходов в связи, с чем было принято решение о закрытии лифтов на набережной по ул. Гашека.

Ну зачем же так нагло врать. Закрыты они там были и в прошлом году и два года назад. Лично проверял.

Они-то может и рабочие, но не доступные!

Ведь судя по тому, что к лифту на стороне города даже элементарно не сделали цивилизованного подхода из брусчатки или асфальта:









А по сему такая "забота" смахивает просто на издевательство и освоение.

Пока на своей шкуре не прочувствуют такие никчемные изобретения, то ничего не поменяется.