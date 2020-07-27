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≡ "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39472

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.07.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение по иску жильцов домов № 183 по ул. Баймагамбетова, № 92 по ул. Гоголя, № 67 по ул. Толстого о признании незаконным строительства общежития медицинского колледжа огласили в Костанайском городском суде сегодня, 27 июля.
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§ Victor Yang
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12974

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 28.07.20 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Universer:
Отличные у нас законы. Мы тут понастроим вокруг вас девятиэтажек, а вы бегайте доказывайте, что нельзя было :)

Обычно во всех нормах идет "перекрещивание" - про инсоляцию напрямую может быть не сказано, но расстояние между зданиями ограничивается, уже исходя из возможности загораживания. Если бы были частые прецеденты - уже внесли бы в нормы или санитарные или ещё какие.
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§ peshexod
Re: "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3586

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 28.07.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в компании услышал мнение опытного строителя, оказывается все снипы 100 раз устарели и давно нуждаются в обновлении.
Дело в том, что законы, нормативы и прочие правила жизни в идеале должны перекликаться и друг с другом быть увязанными, а у нас закон, норматив, послание иногда как у Крылова.
А ещё чаще трактовка возможна в угоду настроения.
Короче какой то тупичок правосудия.
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§ Victor Yang
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12974

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 28.07.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Вчера в компании услышал мнение опытного строителя, оказывается все снипы 100 раз устарели и давно нуждаются в обновлении.

Этот строитель, наверное, давно не работает. Снипы давно отменены (кроме некоторых), а вместо них - СН РК и СП РК. Последние содержат приемлемые решения, но не являются единственно верными. А в первых есть только текстовые требования и практически никаких цифр. Тут и проектировщики и эксперты не знают как поступить. Последние требуют от первых неукоснительно соблюдать приемлемые решения.
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