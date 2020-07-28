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§ NG.kz
Золото на 250 млн тенге пытались вывезти из Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39467

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грузовую машину с 12 мешками золотосодержашей руды задержали на автомобильном пропускном пункте "Кайрак". В документах груз оформили как "кварцит". Об этом сегодня, 28 июля, рассказали в пресс-службе КНБ РК.
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§ Сергей kst
Золото на 250 млн тенге пытались вывезти из Казахстана
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
130

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 28.07.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По мнению экспертов, выход чистого золота из 1 тонны золотосодержащей руды составляет до 1 кг

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39392

Вот именно-ДО 1 кг.
Среднее содержание золота в руде 6,9гт.Вобщем крутанули по полной,чтобы другим не повадно было.
Кстати аналогичный случай в 2019 году был,но там поймали 109 тонн руды,на сумму более 250млн тенге.А тут всего 10 тонн, на ту же сумму.

[Исправлено: Сергей kst, 28.07.2020 - 14:12]
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* Сыкымы
Золото на 250 млн тенге пытались вывезти из Казахстана
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1270

Регистрация:
26.02.17
Отправлено: 28.07.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
А тут всего 10 тонн, на ту же сумму.

И в ДВЕНАДЦАТИ мешках. В каждом мешке - до килограмма золота. :lol: 8-) :-o
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