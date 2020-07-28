NG.kz Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 9 - дом № 137 по ул. Дощанова



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39467

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:21 Двор примечателен сорокалетним дубом, который вырос уже выше самого дома и дал жизнь новым деревьям. А еще один из палисадников в нем утопает в зелени и цветах. Ожидается, что так скоро будет и в других частях двора.

Читать новость



