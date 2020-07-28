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≡ Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 9 - дом № 137 по ул. Дощанова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 9 - дом № 137 по ул. Дощанова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39467

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двор примечателен сорокалетним дубом, который вырос уже выше самого дома и дал жизнь новым деревьям. А еще один из палисадников в нем утопает в зелени и цветах. Ожидается, что так скоро будет и в других частях двора.
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§ yudjin
Re: Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 9 - дом №...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6794

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 28.07.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После такого ремонта не каждый захочет вновь облагородить свой палисадник

У наших дорожников как обычно...хотели как лучше, а получилось как всегда.
Да, они делают новые бордюры и асфальт... Но зачем при этом засирать и рушить все вокруг, создавая для жильцов головную боль?
Дощанова 135
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