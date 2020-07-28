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§ NG.kz
63 случая COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39466

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У 42 пациентов, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, заболевание протекает без симптомов. Из 63 случаев, зарегистрированных за 27 июля, 30 выявлено в областном центре, 25 - в районе им. Б. Майлина.
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§ Vit
Re: 63 случая COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9585

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сто раз себе задовал вопрос. Почему Я. Кашку кушаю, витамины, маски, здоровый образ, не курю,. Доктор сказал, вот потому, думаю завтра лотерею купить, наверно повезет.
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§ Козлов я
Re: 63 случая COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1591

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 28.07.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
здоровый образ, не курю
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§ alex_60
Re: 63 случая COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8919

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение//

что-то не верю я в это.
выявляются,берутся.
кто выявляет? врачи? полицаи?
тут скорые то по восемь раз вызывают ,и не едут, как народ пишет.
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§ nmv85
Re: 63 случая COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
55

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 28.07.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Существует три вида лжи: ложь,наглая ложь,и статистика"
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§ Vit
63 случая COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9585

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не кто не выявляет. Я ещё раз повторяю. Я повёл себя при первых симптомах как порядочный чел. И совершил ошибку, не кому не нужно порядочность.
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§ Тот самый
Re: 63 случая COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
854

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто выявляет? врачи? полицаи?


Да никто ничего не выявляет. Даже тесты делают хорошо если 1 из 10 обратившихся в поликлинику.
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§ Vit
63 случая COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9585

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Всё уже. Извени если повторяюсь. Нету смысла в пцр на ковид. . Не трате деньги. Если без семтомны то уже заразили близких, но и близкие тоже. . Вам выпишут лекарства хоть больны хоть не больны. Простые от орви и пневмонии. Других чудесных средств вам не выпишут.
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