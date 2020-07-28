Vit 63 случая COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Костанайской области #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9585

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:42 Цитата: Тот самый: Всё уже. Извени если повторяюсь. Нету смысла в пцр на ковид. . Не трате деньги. Если без семтомны то уже заразили близких, но и близкие тоже. . Вам выпишут лекарства хоть больны хоть не больны. Простые от орви и пневмонии. Других чудесных средств вам не выпишут.