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§ NG.kz
Кому отключат горячую воду на 2 недели в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39466

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горячее водоснабжение пропадет в 30 жилых домах в районе КСК. Как сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, на ул. Каирбекова с 29 июля по 11 августа будет производится замена инженерных коммуникаций.
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§ aodhan
Re: Кому отключат горячую воду на 2 недели в Костанае?
aodhan


(Пользователи)
Сообщений:
11

Регистрация:
03.09.19
Отправлено: 28.07.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О! Вот они счастливчики, у кого ещё воду горячую не отключили :lol:
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