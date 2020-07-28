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§ NG.kz
Особенности ремонта улицы Мауленова в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39466

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остановка "Хлебокомбинат" на Мауленова. Кто это проектировал? Что вот здесь будет между тротуаром и бордюром? Газон для пикника?
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§ Victor Yang
Re: Особенности ремонта улицы Мауленова в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12973

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 28.07.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тротуар, скорее всего будет вдоль дороги. Что тут непонятного? А Варламова не стоит слушать - у него всё всегда "просто".
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§ aodhan
Re: Особенности ремонта улицы Мауленова в Костанае
aodhan


(Пользователи)
Сообщений:
11

Регистрация:
03.09.19
Отправлено: 28.07.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как раз таки по Варламовски, и не нужен карман в месте остановки общественного транспорта. 8-)
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§ olegggon
Re: Особенности ремонта улицы Мауленова в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1110

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 28.07.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут будет город-сад🙄🤪
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§ Тот самый
Re: Особенности ремонта улицы Мауленова в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
854

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Делают реконструкцию, но снова не делают ливневку. Т.е. ещё лет 15 на Индустриальной ежегодно будут латать асфальт из-за стоящей воды. В мае (вроде) была статья, где автобус в этом месте тащили трактором через воду. Кто её должен был предусмотреть? Проектировщики или акимат в задании на проектирование? Видимо, так оно выгоднее, все остаются при деле.
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§ abaika95
Re: Особенности ремонта улицы Мауленова в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4554

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.07.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А Варламова не стоит слушать - у него всё всегда "просто"./




Ему везде нужны велодорожки даже в странах где на великах ездят 2 месяца в году, знаки он не любит они портят облик города а тротуары должны быть километр в ширину а машины надо отменить)
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§ yudjin
Re: Особенности ремонта улицы Мауленова в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6793

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 28.07.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы заметили, что при всех последних дорожных ремонтах практически исчезают газоны и деревья... Их просто закладывают брусчаткой.
Для освоения бабла это конечно замечательно, да и по скудоумию и рукожоп...сти не в состоянии организовать уход ни за первым, ни за вторыми.
Но вот пешеходов, конечно, "сытые" не разумиют... как они будут ходить под палящим солнцем, по раскаленному тротуару и дышать всем вонючим смрадом из под их, извините, ж...ы.

Цитата:
Тот самый:
но снова не делают ливневку.

кака така ливнёвка... тут думать надо... а когда бабло ляжку жгёт, освоить надо быстро и часто, то думать некогда.
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