А вы заметили, что при всех последних дорожных ремонтах практически исчезают газоны и деревья... Их просто закладывают брусчаткой.

Для освоения бабла это конечно замечательно, да и по скудоумию и рукожоп...сти не в состоянии организовать уход ни за первым, ни за вторыми.

Но вот пешеходов, конечно, "сытые" не разумиют... как они будут ходить под палящим солнцем, по раскаленному тротуару и дышать всем вонючим смрадом из под их, извините, ж...ы.



Цитата: Тот самый:

но снова не делают ливневку.

кака така ливнёвка... тут думать надо... а когда бабло ляжку жгёт, освоить надо быстро и часто, то думать некогда.