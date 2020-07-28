Vit Как хотят ослабить карантин с 3 августа #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9584

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:22 Цитата: alex_60: Незнаю друг. Через месяц нужно пройти КТ и что б посмотрели что там в лёгких происходит. Положительно или отрицательно. Я поговорил с врачем, че делать если отрицательно. Она честно сказала. Не знаем. Мы первые протоколы давали табл от вича, но они по факту не кого не спасли. Щас в область пришли гедпохлорид. Но там опять праблемы. Когда принимаешь их, нужны стабильно следить кардиограму. Смотреть за серцом. Вобщем не для меня и не для нормальных людей, это только для Акимов и для Елбасы.