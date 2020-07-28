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≡ "Наш дом рассыплется" - жители по ул. Кочубея, 2 устали бороться с водой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Наш дом рассыплется" - жители по ул. Кочубея, 2 устали бороться с водой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39463
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео в редакцию "НГ" прислала читательница Айжан Геркалюк. По словам женщины, их дом был построен в 1964 году, и вода скоро размоет остатки фундамента.
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§ drakon
Re: "Наш дом рассыплется" - жители по ул. Кочубея, 2...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19686
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем, безмозглые, по тендеру,
строят. И никому дела до этого - нет... 8-) :-o
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* alex_60
"Наш дом рассыплется" - жители по ул. Кочубея, 2 устали бороться с водой
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8917
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И никому дела до этого - нет..


кроме тебя.
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§ drakon
Re: "Наш дом рассыплется" - жители по ул. Кочубея, 2...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19686
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кроме тебя.

Я такое, ещё в детстве - знал.
По весне, нас заставляли,песком,
золой, вокруг нашего двора -
подсыпать, чтобы вода во двор,
не заходила... :lol: :oops: ;-)
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