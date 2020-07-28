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§ NG.kz
Как хотят ослабить карантин с 3 августа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39463
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ослабят карантин с 3 августа, рассказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Некоторым инфраструктурным объектам наконец разрешат работать, но часть все еще останется под запретом.
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§ Vit
Re: Как хотят ослабить карантин с 3 августа
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9584
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром. И вечером. Стараюсь лёгкие не напригать. Пока не бегаю. Только ходьба.
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* alex_60
Как хотят ослабить карантин с 3 августа
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8917
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:


и сколько тебе еще лечиться?
кстати ты там как то еще дома шарики надувал,кто то тебе насоветовал.
я почитал тогда, что это опасно,при такой болячке,
ткани в легких могут порваться,и инфекция еще сильней распространится.
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* alex_60
Как хотят ослабить карантин с 3 августа
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8917
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрим что уровне области ослабят.
а здесь только бутики в трц и рынки видно,и то по времени.
ну педикюр,маникюр по записи.
автобусы также,рестораны под запретом.
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* nmv85
Re: Как хотят ослабить карантин с 3 августа
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 28.07.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю кашель это долгая песня после этой "болячки"???? Напрягать легкие не в коем случае нельзя даже после ОРВИ обычного, так как сосуды там усилены. А то что этот вирус бьет по сосудам это однозначно. Все родные в России кто переболел все теперь у невропатологов живут.
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* nmv85
Re: Как хотят ослабить карантин с 3 августа
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 28.07.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карантин как ослабят так и опять усилят. Ничего нового. А больных и с карантином все больше и больше. Готовится надо, что и осень просидим, когда на фоне Ковида еще добавится сезонная простуда. Вот тогда будет полное фиаско.
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§ Vit
Как хотят ослабить карантин с 3 августа
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9584
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Незнаю друг. Через месяц нужно пройти КТ и что б посмотрели что там в лёгких происходит. Положительно или отрицательно. Я поговорил с врачем, че делать если отрицательно. Она честно сказала. Не знаем. Мы первые протоколы давали табл от вича, но они по факту не кого не спасли. Щас в область пришли гедпохлорид. Но там опять праблемы. Когда принимаешь их, нужны стабильно следить кардиограму. Смотреть за серцом. Вобщем не для меня и не для нормальных людей, это только для Акимов и для Елбасы.
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* alex_60
Как хотят ослабить карантин с 3 августа
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8917
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бараны наверное рады жесткому карантину.
не будут их резать 31 июля.
в таком количестве.
пишут что только в режиме онлайн по предварительному заказу на сайте.
те, у которых после ежедневных трат на себя,транспорт, семью
остается денег на 80 грамм золота,это равно 1200000 тенге.
не понял только ,это за день должно столько остаться ,или за год.

[Исправлено: alex_60, 28.07.2020 - 10:42]
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§ Vit
Re: Как хотят ослабить карантин с 3 августа
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9584
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:

Это не просто орви. Любому плюну в лицо кто не верит. Я три дня не чувствовал запохов. Диарея. Темпер по две парацитомола выпивал что б по спать и хватало только на 3 часа. Пот страшный.крестик на груди который сверкал год, чёрный стал За эти дни пневмания пришла. Я не когда в жизни не простужался, не кашлел, самое главное. Те кто раньше не верили ковид почему-то меня остерегаться теперь. Это факт.
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* nmv85
Re: Как хотят ослабить карантин с 3 августа
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 28.07.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не спорю. Я имела ввиду, что нельзя легкие напрягать даже после обычного ОРВИ,а после пневмонии тем более. Я так же как и Вы лечилась с теми же симптомами. И теперь не по наслышке знаю ,что это такое.
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