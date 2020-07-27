Vit Re: Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9577

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:01 Цитата: ACROS:



Кстати жизнь изменилась. Когда лежал в больнице.. Приезжал друг, не боялся. Друг с кем с дет сада общаемся. А те кто много в "коллективе" крутяк крутил те больше всех ссасали. Ещё удивил директор. Звонил два - три раза на день , кстати он меня и заставил обратится в больницу. Я немного у него отработал, он мне и деньги перекидывл. Виталя сколько надо я скину, какие надо лекарств привезу. Его слова. После всего что он сделал, я причём не просил у него. Я не смогу на него работать теперь. Не смогу воровать у него. Потому что он человек. Не бросит, мужик. . А мне теперь стыдно.потому что если дальше у него работать не воровать значит колектив "подставить" теперь беда у меня. Уйти, он обидеться. Остатся? . Врагов нажить.беда теперь.