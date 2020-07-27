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§ NG.kz
Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить ФСМС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39460
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов заявил, что переболевшим коронавирусом предоставят реабилитацию в санаториях,.
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§ alex_60
Re: Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить...
alex_60


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Сообщений: 8912
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"С учетом того, что многие казахстанцы в период роста заболевания понесли карманные расходы на диагностику, лечение и лекарства от коронавируса и пневмонии,//

диагностику,лечение-все должен оплачивать ФСМС,
кто состоит в их системе.
по положению. по закону.

//фонд принял решение о финансировании услуг реабилитации после перенесенной инфекции", -//

какое решение? по закону
реабилитация входит в число бесплатных услуг,для участников ФСМС.
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§ ACROS
Re: Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить...
ACROS


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Сообщений: 804
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.07.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Класс !!
Теперь и наш товарищь по форуму Vit съездит в заморские страны на посткоронарвирусную реабилитацию, поживёт у восточного падишаха на необитаемом острове и покатаеться на парусном судне невиданной роскоши.
Повезло ему.
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§ ACROS
Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить ФСМС
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 804
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.07.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://карманные расходы//

А, что такое карманные расходы - в Законе есть такая правовая норма?? Это МРП -42 500 или же побольше?? "Карманы" у всех разные: у членов правтиельсва он один, у бюджетника- другой, а у пенсионера - совсем мизерный, как ОН считаеться?

И кто определяет "тяжесть последствия" - комиссия ВТЭК или участковые врачи?
И самое главное: кто и куда поедет лечиться: в поликлинику или же в санатории, то кого это зависит?
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§ nmv85
Re: Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить...
nmv85


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Сообщений: 51
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 27.07.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стесняюсь спросить. А те кто от этой "заразы" лечился дома, потратив энную сумму на лекарства анализы, как им быть!!!!???? По каким критериям будет отбор кандидатов на услуги по оказанию восстановления здоровья!!??? Тяжесть заболевания людей которых лечились дома кто нибудь отслеживал!!!!???? На сегодняшний день я потратила на двоих 150.000т тенге на все лечение. Поход в поликлинику ничего не принес кроме того ,что "попейте грудной сбор" и сделайте за свой счет рентген который в поликлинике не работал при нынешней обстановке. А я уверена, что таких как я наберется не мало. Кто лечился в домашних условиях.
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§ alex_60
Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить ФСМС
alex_60


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Сообщений: 8912
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//карманные расходы н///

Очередной патамушта.
Ну как вообще такое можно сказать.
В здравом уме.

[Исправлено: alex_60, 27.07.2020 - 19:04]
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§ Козлов я
Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить ФСМС
Козлов я


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Сообщений: 1589
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.07.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:
А те кто от этой "заразы" лечился дома, потратив энную сумму на лекарства анализы, как им быть!!!!????

Цитата:
На брифинге в СЦК управляющий директор Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Азамат Умертаев рассказал, что лечившимся дома от коронавирусной инфекции казахстанцам или тем, кто покупал лекарства для своих родственников по требованию медицинских учреждений, эти деньги не вернут. Подробнее: https:// ///

[Исправлено: Iney, 27.07.2020 - 20:33]
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§ Vit
Re: Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить...
Vit


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Сообщений: 9577
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Кстати жизнь изменилась. Когда лежал в больнице.. Приезжал друг, не боялся. Друг с кем с дет сада общаемся. А те кто много в "коллективе" крутяк крутил те больше всех ссасали. Ещё удивил директор. Звонил два - три раза на день , кстати он меня и заставил обратится в больницу. Я немного у него отработал, он мне и деньги перекидывл. Виталя сколько надо я скину, какие надо лекарств привезу. Его слова. После всего что он сделал, я причём не просил у него. Я не смогу на него работать теперь. Не смогу воровать у него. Потому что он человек. Не бросит, мужик. . А мне теперь стыдно.потому что если дальше у него работать не воровать значит колектив "подставить" теперь беда у меня. Уйти, он обидеться. Остатся? . Врагов нажить.беда теперь.
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§ Сергей kst
Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить ФСМС
Сергей kst


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Сообщений: 129
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 28.07.20 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вообще воровать -плохо,сами знаете.
Думаю поступать нужно так,как велит совесть,коли она проснулась.Даже если это идет в разрез с мнением коллектива. В итоге жизненная ситуация расставила все на свои места,а именно -тот,кто был рядом в трудное время,помогал,заслуживает того же от вас,а все остальное-шелуха.
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