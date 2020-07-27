ACROS Re: Более 440 млн тенге потратят на благоустройство дворовых... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 804

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:33 Цитата://меморандум//



Меморандум - ни к чему, необязывающий документ, так себе: соглашение о НАМЕРЕНИЯХ, которые НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ к исполнению. Юридически он ни к чему тебя не обязывает. Очевидно с дальним прицелом: фронт работы в будущем, что бы не остаться без куска хлеба завтра.