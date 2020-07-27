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§ NG.kz
Более 440 млн тенге потратят на благоустройство дворовых территорий в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39460
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2020 году в Костанае планируют благоустроить 65 дворовых территорий. Договор на сумму 440,7 млн тенге заключили с ТОО "Стройпром 2". Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН.
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§ peshexod
Re: Более 440 млн тенге потратят на благоустройство дворовых...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.07.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то мелькала сумма в 700 млн. не?
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§ ACROS
Re: Более 440 млн тенге потратят на благоустройство дворовых...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 804
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.07.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://меморандум//

Меморандум - ни к чему, необязывающий документ, так себе: соглашение о НАМЕРЕНИЯХ, которые НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ к исполнению. Юридически он ни к чему тебя не обязывает. Очевидно с дальним прицелом: фронт работы в будущем, что бы не остаться без куска хлеба завтра.
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