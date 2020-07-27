"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
Я робот
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Сообщений: 39460
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.20 - 13:26
Решение по иску жильцов домов № 183 по ул. Баймагамбетова, № 92 по ул. Гоголя, № 67 по ул. Толстого о признании незаконным строительства общежития медицинского колледжа огласили в Костанайском городском суде сегодня, 27 июля. Читать новость>>
Готов заключить пари с кем угодно и на что угодно: решение вынесут в пользу ГОС.ОРГАНОВ. Будет оказано колоссальное давление на наш самый "справедливый" и "независимый" суд в мире. К бабушке не ходи. Где это видано: столько бабок уже вбухано, интересы стольких людей затронуты и тут какие то жильцы со своими "выдуманными" санитарными и конституционными правами? Это практически не входит в концепцию теоретического "слышашего" государства, тем более идущего в разрез инициативам Елбасы.
Согласен, супертяжелых нет. Но есть два постановления за одним номером и разным содержанием. Нарушена стадийность процедур. Нарушение генплана. Это на сколько принципиально подойти к вопросу, этого может оказаться достаточно. Если бы Вы или я был заказчиком, нас бы уже съели даже без суда, а тут власть!
Но внезапно видеосвязь конкретно с генпроектировщиком прервалась, в результате ответа на этот вопрос так и не последовало. За него пояснения дал заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Руслан КАТПАЕВ.
Вот это цирк так цирк. Фильм уже можно снимать. Или сериал типа "Спрут"
peshexod: Но есть два постановления за одним номером и разным содержанием.
Это вообще не принципиально в этом вопросе. Цитата:
peshexod: Нарушена стадийность процедур.
Какая именно? Цитата:
peshexod: Нарушение генплана.
В этом вопросе вообще нарушения нет - если бы там строить вообще было нельзя, Госэкспертиза сразу сделала бы замечание. Тем более что этот план - не настолько жёсткий документ, от которого невозможны отклонения. Единственное и первичное что вы могли оспаривать - передача земли колледжу. Правда, уже 18 лет прошло. А ваш юрист срубил на этом бабла, растекся мыслию по древу, а в итоге - ничего конкретного. Даже не стал расчёт инсоляции заказывать. А я подсказывал - если в доме, тень на который будет падать от общежития, 4 квартиры на этаже, то шанс есть. А это, по-моему, азы - что нарушение нужно доказать, а не требовать от ответчика этого. И насчёт машин студентов - а зачем им машины? Колледж рядом с общагой, да и если студенту нужна общага - может ли он позволить себе машину? Такие квартиры будут себе снимать. Цитата:
peshexod: Если бы Вы или я был заказчиком, нас бы уже съели даже без суда, а тут власть!
Ничего подобного. Есть заключение экспертизы - стройка будет и всё.
Что за понятие такое? Смежный участок что ли? Цитата:
peshexod: Задание на проектирование 25 мая А земля и АПЗ через полгода, хотя по закону земля и АПЗ являются основой для разработки задания на проектирование.
Это риск проектировщика - если заказчиком не были предоставлены эти документы, но проектировщик работу начал - это его риск в том что проект потом полетит в урну и нужно будет делать другой, без дополнительной оплаты, уже в соответствии с документами. Без этих документов проект не утвердят. Такое бывает. Вас это совершенно не касается. Цитата:
peshexod: как выясняется генплан не для соблюдения писан, так чиновники и заявляют, он не обязателен. Честно не понимаю этого бреда.
Город - это, можно сказать, живой организм. И при функционирующем городе просто невозможно придерживаться генплану. Цитата:
peshexod: Как я успел заметить - экспертиза не святая.
Экспертиза проверяет проект на соблюдение строительных, санитарных, пожарных и других норм. И если в нормах прямо не написано что так делать нельзя - экспертиза не имеет права делать замечания. Хотя делают и очень часто. А если уж РГП Госэкспертиза обвинить в некомпетентности - тут даже не знаю что сказать...
Кстати, насчёт земли можно посмотреть тут Вот, информация оттуда: Кадастровый номер12-193-013-412Предоставленное правовременное безвозмездное землепользованиеСрок землепользованияКатегория земельЗемли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)Целевое назначениедля строительства общежития на 250 мест при ГККП "Костанайский медицинский колледж"МестоположениеКостанайская обл., г. Костанай, ул. Баймагамбетова строен. 181/1Площадь (кв.м.)1110Кадастровая оценка3012540 (13.07.2018)Землепользователиинформация не доступнаДелимый участок?нетОграничениянет Там же можно и увидеть что у дома по Баймагамбетова 183 оформлена только земля под домом.
Площадь, скорее всего, в первом постановлении была дана ошибочно.
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