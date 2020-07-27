Цитата: peshexod: но и понятие смежник или не смежник Что за понятие такое? Смежный участок что ли?

Цитата: peshexod:

Задание на проектирование 25 мая А земля и АПЗ через полгода, хотя по закону земля и АПЗ являются основой для разработки задания на проектирование.

Это риск проектировщика - если заказчиком не были предоставлены эти документы, но проектировщик работу начал - это его риск в том что проект потом полетит в урну и нужно будет делать другой, без дополнительной оплаты, уже в соответствии с документами. Без этих документов проект не утвердят. Такое бывает. Вас это совершенно не касается.

Цитата: peshexod:

как выясняется генплан не для соблюдения писан, так чиновники и заявляют, он не обязателен. Честно не понимаю этого бреда.

Город - это, можно сказать, живой организм. И при функционирующем городе просто невозможно придерживаться генплану.

Цитата: peshexod:

Как я успел заметить - экспертиза не святая.

Экспертиза проверяет проект на соблюдение строительных, санитарных, пожарных и других норм. И если в нормах прямо не написано что так делать нельзя - экспертиза не имеет права делать замечания. Хотя делают и очень часто. А если уж РГП Госэкспертиза обвинить в некомпетентности - тут даже не знаю что сказать...



Кстати, насчёт земли можно посмотреть тут

Вот, информация оттуда: Кадастровый номер12-193-013-412Предоставленное правовременное безвозмездное землепользованиеСрок землепользованияКатегория земельЗемли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)Целевое назначениедля строительства общежития на 250 мест при ГККП "Костанайский медицинский колледж"МестоположениеКостанайская обл., г. Костанай, ул. Баймагамбетова строен. 181/1Площадь (кв.м.)1110Кадастровая оценка3012540 (13.07.2018)Землепользователиинформация не доступнаДелимый участок?нетОграничениянет

Там же можно и увидеть что у дома по Баймагамбетова 183 оформлена только земля под домом.



Площадь, скорее всего, в первом постановлении была дана ошибочно.



[Исправлено: Victor Yang, 27.07.2020 - 22:28]