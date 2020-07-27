Цитата: Victor Yang:

Но есть два постановления за одним номером и разным содержанием. Это вообще не принципиально в этом вопросе.

Ошибаетесь, от этого не только площадь зависит, но и понятие смежник или не смежник, а так же сама процедура предоставления.

Цитата: Victor Yang:

Нарушена стадийность процедур. Какая именно?

Задание на проектирование 25 мая

А земля и АПЗ через полгода, хотя по закону земля и АПЗ являются основой для разработки задания на проектирование.

Цитата: Victor Yang:

Нарушение генплана. В этом вопросе вообще нарушения нет

Я если честно почти с Вами согласен, как выясняется генплан не для соблюдения писан, так чиновники и заявляют, он не обязателен.

Честно не понимаю этого бреда.

Цитата: Victor Yang:

Есть заключение экспертизы - стройка будет и всё.

Как я успел заметить - экспертиза не святая.