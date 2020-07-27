nmv85:

А те кто от этой "заразы" лечился дома, потратив энную сумму на лекарства анализы, как им быть!!!!????

На брифинге в СЦК управляющий директор Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Азамат Умертаев рассказал, что лечившимся дома от коронавирусной инфекции казахстанцам или тем, кто покупал лекарства для своих родственников по требованию медицинских учреждений, эти деньги не вернут. Подробнее: https:// ///



[Исправлено: Iney, 27.07.2020 - 20:33]