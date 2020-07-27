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≡ Куда пропало перо с памятника Пушкину в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Куда пропало перо с памятника Пушкину в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39459
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину, установленный на улице имени великого русского поэта, напротив городского акимата, остался без пера, которое классик держал в правой руке. Монумент подарили Костанаю 10 лет назад.
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§ drakon
Re: Куда пропало перо с памятника Пушкину в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19683
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С пера, всё и - началось... :lol: ;-)
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§ Victor Yang
Re: Куда пропало перо с памятника Пушкину в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12969
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я было подумал что из-за интересного ракурса его убрали)))
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§ alex_60
Куда пропало перо с памятника Пушкину в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8911
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местным тоже можно комментировать?
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§ drakon
Куда пропало перо с памятника Пушкину в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19683
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Местным тоже можно комментировать?

Алекс, можно. Новость "Наш дом скоро рассыплется"
У тебя хорошо - получается... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 27.07.2020 - 19:27]
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