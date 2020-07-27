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§ NG.kz
I’ll be back - сильная жара вернётся в Костанай во второй половине недели
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39459
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник и среду на территории Костанайской области ожидаются дожди, местами гроза, шквал, возможен град. Переменная облачность, днём дождь и гроза возможны в ближайшие 2 дня в областном центре.
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§ alex_60
Re: I’ll be back - сильная жара вернётся в Костанай во второй...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8911
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
I’ll be back.

Что за выкрутасы.
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