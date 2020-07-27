nmv85 Re: Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 51

Регистрация: 23.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:00 Стесняюсь спросить. А те кто от этой "заразы" лечился дома, потратив энную сумму на лекарства анализы, как им быть!!!!???? По каким критериям будет отбор кандидатов на услуги по оказанию восстановления здоровья!!??? Тяжесть заболевания людей которых лечились дома кто нибудь отслеживал!!!!???? На сегодняшний день я потратила на двоих 150.000т тенге на все лечение. Поход в поликлинику ничего не принес кроме того ,что "попейте грудной сбор" и сделайте за свой счет рентген который в поликлинике не работал при нынешней обстановке. А я уверена, что таких как я наберется не мало. Кто лечился в домашних условиях.