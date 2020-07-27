Цитата: peshexod:

Но есть два постановления за одним номером и разным содержанием.

Это вообще не принципиально в этом вопросе.

Цитата: peshexod:

Нарушена стадийность процедур.

Какая именно?

Цитата: peshexod:

Нарушение генплана.

В этом вопросе вообще нарушения нет - если бы там строить вообще было нельзя, Госэкспертиза сразу сделала бы замечание. Тем более что этот план - не настолько жёсткий документ, от которого невозможны отклонения.

Единственное и первичное что вы могли оспаривать - передача земли колледжу. Правда, уже 18 лет прошло. А ваш юрист срубил на этом бабла, растекся мыслию по древу, а в итоге - ничего конкретного. Даже не стал расчёт инсоляции заказывать. А я подсказывал - если в доме, тень на который будет падать от общежития, 4 квартиры на этаже, то шанс есть. А это, по-моему, азы - что нарушение нужно доказать, а не требовать от ответчика этого.

И насчёт машин студентов - а зачем им машины? Колледж рядом с общагой, да и если студенту нужна общага - может ли он позволить себе машину? Такие квартиры будут себе снимать.

Цитата: peshexod:

Если бы Вы или я был заказчиком, нас бы уже съели даже без суда, а тут власть!

Ничего подобного. Есть заключение экспертизы - стройка будет и всё.