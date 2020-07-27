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≡ "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение по иску жильцов домов № 183 по ул. Баймагамбетова, № 92 по ул. Гоголя, № 67 по ул. Толстого о признании незаконным строительства общежития медицинского колледжа огласили в Костанайском городском суде сегодня, 27 июля.
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§ Victor Yang
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительствя общежития медколледжа в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12968
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Невнятный иск, невнятные ответчики, невнятные свидетели, невнятное постановление. И, скорее всего, невнятные нормативы.
И хорошо было бы послушать эксперта, который вёл этот проект.

[Исправлено: Victor Yang, 27.07.2020 - 13:30]
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* ACROS
Re: "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.07.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готов заключить пари с кем угодно и на что угодно:
решение вынесут в пользу ГОС.ОРГАНОВ.
Будет оказано колоссальное давление на наш самый "справедливый" и "независимый" суд в мире. К бабушке не ходи. Где это видано: столько бабок уже вбухано, интересы стольких людей затронуты и тут какие то жильцы со своими "выдуманными" санитарными и конституционными правами? Это практически не входит в концепцию теоретического "слышашего" государства, тем более идущего в разрез инициативам Елбасы.
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§ Victor Yang
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12968
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Будет оказано колоссальное давление на наш самый "справедливый" и "независимый" суд в мире

С такими исками никакого давления не надо. Аргументов весомых совсем нет.
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§ drakon
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
решение вынесут в пользу ГОС.ОРГАНОВ.

А что? Кто-то, сомневается?... 8-) :-o
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§ peshexod
Re: "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3583
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.07.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень пластичное правосудие. Пока суд да дело, общежитие уже будет стоять , я думаю исполнительная власть на это и рассчитывает.

Даже если и получится кого то привлечь к ответу, это уже не будет иметь значения для освоенных денег и присвоенных наград.
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§ peshexod
Re: "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3583
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.07.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Аргументов весомых совсем нет.

Согласен, супертяжелых нет.
Но есть два постановления за одним номером и разным содержанием.
Нарушена стадийность процедур.
Нарушение генплана.
Это на сколько принципиально подойти к вопросу, этого может оказаться достаточно. Если бы Вы или я был заказчиком, нас бы уже съели даже без суда, а тут власть!
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§ Тот самый
Re: "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 852
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.07.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но внезапно видеосвязь конкретно с генпроектировщиком прервалась, в результате ответа на этот вопрос так и не последовало. За него пояснения дал заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Руслан КАТПАЕВ.


Вот это цирк так цирк. Фильм уже можно снимать. Или сериал типа "Спрут"
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§ Victor Yang
Re: "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12968
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Но есть два постановления за одним номером и разным содержанием.

Это вообще не принципиально в этом вопросе.
Цитата:
peshexod:
Нарушена стадийность процедур.

Какая именно?
Цитата:
peshexod:
Нарушение генплана.

В этом вопросе вообще нарушения нет - если бы там строить вообще было нельзя, Госэкспертиза сразу сделала бы замечание. Тем более что этот план - не настолько жёсткий документ, от которого невозможны отклонения.
Единственное и первичное что вы могли оспаривать - передача земли колледжу. Правда, уже 18 лет прошло. А ваш юрист срубил на этом бабла, растекся мыслию по древу, а в итоге - ничего конкретного. Даже не стал расчёт инсоляции заказывать. А я подсказывал - если в доме, тень на который будет падать от общежития, 4 квартиры на этаже, то шанс есть. А это, по-моему, азы - что нарушение нужно доказать, а не требовать от ответчика этого.
И насчёт машин студентов - а зачем им машины? Колледж рядом с общагой, да и если студенту нужна общага - может ли он позволить себе машину? Такие квартиры будут себе снимать.
Цитата:
peshexod:
Если бы Вы или я был заказчиком, нас бы уже съели даже без суда, а тут власть!

Ничего подобного. Есть заключение экспертизы - стройка будет и всё.
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§ drakon
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
стройка будет и всё.

Самое интересное, мне - всёравно... :lol: ;-)
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§ alex_60
"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительства общежития медколледжа в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Самое интересное, мне - всёравно..


при этом само интересное, что 22,2 процента комментариев в ветке
твоих.
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