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§ NG.kz
Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить ФСМС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов заявил, что переболевшим коронавирусом предоставят реабилитацию в санаториях,.
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§ alex_60
Re: Реабилитацию переболевших коронавирусом пообещал оплатить...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"С учетом того, что многие казахстанцы в период роста заболевания понесли карманные расходы на диагностику, лечение и лекарства от коронавируса и пневмонии,//

диагностику,лечение-все должен оплачивать ФСМС,
кто состоит в их системе.
по положению. по закону.

//фонд принял решение о финансировании услуг реабилитации после перенесенной инфекции", -//

какое решение? по закону
реабилитация входит в число бесплатных услуг,для участников ФСМС.
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