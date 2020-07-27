ACROS Re: "Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 800

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:34 Готов заключить пари с кем угодно и на что угодно:

решение вынесут в пользу ГОС.ОРГАНОВ.

Будет оказано колоссальное давление на наш самый "справедливый" и "независимый" суд в мире. К бабушке не ходи. Где это видано: столько бабок уже вбухано, интересы стольких людей затронуты и тут какие то жильцы со своими "выдуманными" санитарными и конституционными правами? Это практически не входит в концепцию теоретического "слышашего" государства, тем более идущего в разрез инициативам Елбасы.