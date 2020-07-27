Елена Пикельная Re: Свадьбы и памятные мероприятия во время карантина проводят... #4





(Журналисты) Сообщений: 401

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 13:12 Неплохо бы периодически патрулировать дачи в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Например, в Весне на некоторых участках регулярно такие шумные вечеринки с гульбой криками и оглушающей музыкой устраивают, что у соседей стекла дрожат. Причем, по голосам слышно, что гулянки именно массовые, иногда даже с приглашенными ведущими, которые что-то орут в микрофон вполне поставленными голосом. Звук разносится на все дачи. Люди не только не стесняются, но и не боятся никого и ничего. Рейды надо проводить тихо, чтобы накрыть шалман внезапно.