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§ NG.kz
Свадьбы и памятные мероприятия во время карантина проводят жители Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39455
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При этом большинство из них приходится на период локдауна, который был объявлен в области на все выходные до 3 августа. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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* ACROS
Re: Свадьбы и памятные мероприятия во время карантина проводят...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://В отношении него и хозяина коттеджа собран материал//

Вроде теперь административный материал собирается и на УЧАСТНИКОВ незаконных мероприятийй, не только на организаторов и хозяев здании. Президент обьявил что идёт ВОЙНА - а на войне все средства хороши: - публиковать фамилии и фото участников НЕЗАКОННЫХ мероприятий в СМИ, по местному телевидению с пометкой - что эти люди ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УБИЙЦЫ наших друзей, знакомых и родных. Эта мера будет, для нашего народа, с нашим менталитетом более ДЕЙСТВЕННОЙ и практичной , чем различные убеждения и уговоры.
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§ Поедатель
Re: Свадьбы и памятные мероприятия во время карантина проводят...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 27.07.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас на дачах коттедж сдаётся каждый день. Понятно - лето, жара, запреты. Однако после таких мероприятий заболевших становится только больше и они несут опасность для всех жителей города.
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§ Tenkisch
Re: Свадьбы и памятные мероприятия во время карантина проводят...
Tenkisch


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 27.07.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выход есть и очень простой. ВСЕМ участникам гулянки выписать штраф в размере 3-5 миллионов. Потом научатся закон уважать, а так что воду то лить из пустого в порожнее?
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* Елена Пикельная
Re: Свадьбы и памятные мероприятия во время карантина проводят...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 401
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 27.07.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо бы периодически патрулировать дачи в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Например, в Весне на некоторых участках регулярно такие шумные вечеринки с гульбой криками и оглушающей музыкой устраивают, что у соседей стекла дрожат. Причем, по голосам слышно, что гулянки именно массовые, иногда даже с приглашенными ведущими, которые что-то орут в микрофон вполне поставленными голосом. Звук разносится на все дачи. Люди не только не стесняются, но и не боятся никого и ничего. Рейды надо проводить тихо, чтобы накрыть шалман внезапно.
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