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ACROS:
Почему должны расплачиваться своим кошельком добросовестные продавцы, исполнительные водители автобусов и другие предприниматели, за какого то дурака
Ну, во-первых, это касается не только "дурака" - это касается всех. Во-вторых, не требуя ношения масок, предприниматели рискуют в будущем снова остаться без доходов на месяц. В-третьих, народ у нас такой - если с них не требовать - никто маски надевать и не будет. Хотя, наверное, у части населения уже привычка выработалась. Ставить на каждое здание полицейских нереально, а вот облавы на покупателей делать - очень даже реально.
[Исправлено: Gljuk, 26.07.2020 - 23:02]
[Исправлено: Victor Yang, 27.07.2020 - 07:14]